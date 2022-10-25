Как сообщает Politeka.net, украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" и парамедик Тарас Тополя, когда у него есть возможность, публикует посты в соцсетях. Зачастую они весьма серьезные и поднимают болезненные и важные темы. Но в этот раз музыкант сделал исключение и рассмешил своим постом в Instagram.

В частности, Тарас Тополя рассмешил поклонников "дофейсбучной" нецензурной "летописью" и опубликовал шутливую надпись, адресованную российским оккупантам.

В надписи говорилось, что российские захватчики надоели украинцам и скоро их ждет разгром. Чтобы не использовать нецензурную лексику, автор иллюстрации убрал несколько букв со слов.

"Древние летописи дофейсбучных и доинстаграммных времен", – в шутку подписал пост Тарас Тополя.

Несмотря на пропущенные буквы, пользователям сети удалось расшифровать надпись. В комментариях они с юмором заявили, что летописи врать не будут: "В точку! Они уже всех вернули в прошлое!", "То, что я там прочитал, было совершенно непристойным", "Древние хроники не могут врать", "А люди похоже уже тогда что-то знали", "Понятно, очень актуально, и когда уже наконец".

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.