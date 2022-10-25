Известная блогерша Анна Богдан решила показать, как развлекается по вечерам в ярком образе.

Популярная украинская блогерша Анна Богдан, которая была победительницей реалити-шоу "Холостяк", сейчас живет отдельно от экс-возлюбленного и главного героя проекта Михаила Заливако. Пара заявила о расставании, хотя появлялась на праздниках друг друга и удивляла совместными кадрами.

Сейчас Анна постаралась максимально оградить тему личной жизни от внимания общественности. Чтобы избегать ненужных вопросов, Богдан также показывает в Инстаграм только личные кадры.

В этот раз ей удалось привлечь внимание интересным вечером. Наряженная Анна в алом платье также смогла восхитить похудевшей фигурой:

"Невероятное платье. Обожаю ездить по ночному Киеву под украинские песни" - написала Богдан.

Также ранее Анна выложила кадры из новой фотосессии, на которых пояивлась в стильном образе.

Как видно, на новых фотографиях Анна запечатлена в интересной локации, на одном из фото мастер поправляет ей прическу. Перед камерой блогерша появилась в стильном темном тренче с поясом, который подчеркнул стройную фигуру девушки. Ее волосы с влажной укладкой распущены, а на лице легкий макияж и модные солнцезащитные очки.

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