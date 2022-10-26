Певица Оля Цибульская, которая является кумой Михаила Хомы из Дзидзьо, обратилась к украинцам, которые недостойно себя ведут в Европе.

Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица, которая является кумой солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Многие даже подумывали, что не только кумовство объединяет пару, а сын Цибульской был подозрительно похож на Михаила по мнению фанатов. Но Цибульская опровергала подобные слухи, а в этом году даже решила показать своего мужа, с которым вместе уже более 20 лет. Не забывает Оля и об Инстграм, где делится с фанатами всем интересным.

А в этот раз звезда решила затронуть тяжелую тему, которая касается беженцев.

"Я понимаю, уровень стресса, когда ты не дома, но всегда нужно вести себя достойно, Быстро даю пилюлю, ибо это имидж страны", - написала Оля.

"Выехали мы уже домой, к границе совсем рядом, поэтому скоро скажу добрый вечер в нашей хате. Слышите, что я общалась с девочкой, европейкой, которая работает здесь и сталкивается часто с украинцами. И сказала, что между людьми ходят слухи, что участились случаи, когда украинцы ведут себя не очень хорошо", - сказала Оля.

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