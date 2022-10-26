Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица, которую называют самой богатой артисткой Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. У пары есть двое дочерей-близняшек - Мирабелла и Арабелла. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Камалия показала дочерей, которые оседлали лошадей. Сама певица стояла посредине них.

"Будущие чемпионки Украины", - написала под кадрами Камалия.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Очень классно, приятно смотреть", "Какие красивые кони и девушки", "Красотка моя", "Камалия Вы очаровательны, и доченьки невероятные красавицы .. только вперед к победе !!", "Надеюсь на лучшее", "Ляли".

Напомним, Самая богатая певица Украины появилась на публике с мужем и дочерьми-близняшками

А еще Politeka сообщала, что Самая богатая певица Украины показала мужа-миллиардера и дочерей-близняшек

Также Politeka писала, что Самая богатая певица Украины Камалия взбудоражила стрельбами рядом с детьми



