Как пишет Politeka.net, Камалия - известная украинская певица, которую называют самой богатой артисткой Украины, ведь она замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром. У пары есть двое дочерей-близняшек - Мирабелла и Арабелла. Не забывает Камалия и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Камалия показала дочерей, которые оседлали лошадей. Сама певица стояла посредине них.
"Будущие чемпионки Украины", - написала под кадрами Камалия.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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"Очень классно, приятно смотреть", "Какие красивые кони и девушки", "Красотка моя", "Камалия Вы очаровательны, и доченьки невероятные красавицы .. только вперед к победе !!", "Надеюсь на лучшее", "Ляли".
Напомним, Самая богатая певица Украины появилась на публике с мужем и дочерьми-близняшками
А еще Politeka сообщала, что Самая богатая певица Украины показала мужа-миллиардера и дочерей-близняшек
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