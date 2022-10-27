Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая недавно отмечала день рождения в кругу близких. Причем Ким постаралась отличиться даже на небольшой и закрытой вечеринке только для своих.
Так, в этот раз Ким Кардашьян показала в Инстаграмснимки с празднованию своего 42-летия.
Для вечеринки Ким выбрала довольно смелый и открытый образ, который не скрывал ее формы и подчеркивал привлекательность. Лук именинница дополнила белыми босоножками на шпильках.
«С днем рождения меня» - пишет Ким под кадрами.
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В сети отреагировали: «Мой любимый 🫶🏻; очень красиво 😍😍; Я люблю тебя, красавица Энджел Ким!!!; это дающая невеста, это дающая... красота. Жизнь; Я вижу королеву!!; продолжай листать; 😹Необыкновенный выбор; Мне нравится твой новый цвет волос!! ❤».
Именинница и гости сели в частный самолет и должны были лететь в Лас-Вегас, однако из-за сильного ветра им пришлось вернуться, семейство Кардашьян и близкие подруги отправились в ресторан.
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