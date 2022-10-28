Моника Беллуччи в черном пушистом наряде смогла подчеркнуть свои лучшие стороны и получила множество комплиментов.

Как пишет Politeka.net, Моника Беллуччи - известная итальянская актриса, которая старается появляться на публике хоть и не часто, но старается подчеркнуть свои образы. Чтобы запомниться, Моника предпочитает классические наряды с каким-либо одним акцентом.

В своем аккаунте в Инстаграм артистка представила чувственный образ в довольно интересном черном наряде и не стала скрываться под фильтрами. Как правило, на последних своих рекламных съемках артистка выбирает тёмные тона.

А прически сводит к минимуму, в то время как на лице красуется неизменный макияж с акцентом на глаза.

«Романтичнее многих леди ❤️🙌; прекрасная, мне очень нравится; Потрясающе ❤️; это ее личный мир; Вау 😍;Мое вдохновение, ты такой потрясающий человек❤️; Свобода женской жизни ❤️; Самая красивая❤️; знает толк в свободе; красиво очень....» - пишут в сети.

Также артистка обратила внимание на короткий анонс новой ленты.

«Наконец-то официальный трейлер, вторая глава diabolikfilm с Джакомо Джанниотти, Мириам Леоне, Валерио Мастандра, Моника Белуччи, режиссер Manetti Bros. С 17 ноября в кинотеатрах» - поделилась Моника под новым роликом информацией.

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