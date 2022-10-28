Знаменитая модель Наоми Кэмпбелл в трендовом наряде с имитацией платья и в парике показала интересный образ.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Наоми Кэмпбел много лет скрывает настоящую себя под париками после сильных проблем с облысением. Из-за частых укладок агрессивными материалами шевелюра модели пострадала, и теперь она избегает ухудшения ситуации.

С короткими локонами модель увидеть невозможно, она тщательно скрывает свои недостатки и предпочитает более скромный стиль. Если ранее Наоми всячески подчеркивала фигуру, то теперь подбирает классические костюмы.

«Великолепная ночь musuemofislamicart (MIA) в честь открытия выставки The Baghdad Eyes Delight» - поделилась Наоми.

В сети ответили:

«Великолепно ❤️; Оглушительный вид; Королева; Красивый!; Мать Королева ❤️; Королева!🔥; Мама ❤️; мне нравится смелость; я забываю о ее прическе😮‍💨🙌🏾; Выдающийся вид😍; королева ❤; Жить для этого; Красивая великолепная богиня-дива👑💯🎯; Как прекрасно».

Не секрет, что в свое время Наоми перестаралась с укладками и начала активно лысеть. Уже много лет Наоми ходит с париками и скрывает короткие локоны.

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