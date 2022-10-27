Как пишет Politeka.net, Кристина Соловий - известная украинская певица, которая прославилась благодаря "Голосу країни", где была в команде Вакарчука. Не забывает Кристина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда рассказала об "Азовстали".

"Никогда не проводила розыгрыши, но от этой идеи просто перехватывает дух!

Объявляю лотерею, главным призом в которой будет 2 браслета (1 – для Instagram, 1 – для Facebook), сделанные из последней довоенной партии металла из Азовстали!

Для меня Азовсталь – символ несокрушимости наших воинов. Надев браслет – будто получаешь дольку их суперсилы", - написала звезда.



Фанаты поставили тысячи лайков, включая Дантеса, и написали комментарии:

"Буду делать несколько донатов, чтобы больше шансов было!", "Вместе как сталь", "Вместе мы сила", "Пусть будет победа", "Всегда было трудно представить, как такие реликвии можно оторвать от сердца и руки, даже за донаты. Но это очень круто".

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