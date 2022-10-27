Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая вышла замуж за "Холостяка" Никиту Добрынина, который выбрал ее победительницей шоу. Даша также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Квиткова поделилась кадрами из гардеробной, где решила примерить несколько образов. Звезда стояла вбелье, впечатляя фигуркой после похудения.

"Уже вас ждет", - написала Даша.

Фанаты начали активно обсуждать публикацию в комментариях:

"Худышка", "Даш, откуда это красивое белье голубое ?", "Почему у меня ощущение, что на Вас даже мешок из-под картофеля будет выглядеть божественно, восхищаюсь Вами Даша", "Комплект белья. Где покупали. А фигура это еще огонь", "Очень красивая фигура", "Тот случай, когда лучше к, белье", "Ну какая же Вы красавица!!) Ваш Стиль", "Вам бы шляпку еще можно было добавить", "Даша красиво. Расскажите, пожалуйста, как вы похудели?".

Напомним, Квиткова из "Холостяка" показала развлечения за границей вдали от мужа, видео

А еще Politeka сообщала, что Квиткова из "Холостяка" заворожила кадрами с парижской прогулки

Также Politeka писала, что Квиткова из "Холостяка" в гордом одиночестве устроила фотосессию в Париже



