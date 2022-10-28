Напомним, что новым героем проекта стал американский бизнесмен украинского происхождения Александр Топольский.

Съемки шоу прошли еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину, а премьера была запланирована на 4 марта. Однако руководство телеканала СТБ, как известно, решило его перенести. Ждать поклонникам пришлось 8 месяцев.

Вот некоторые интересные факты о холостяке Топольском, который мечтает, чтобы его избранницей была именно украинка.

Новому Холостяку 33 года он родился и вырос во Львове.

«Я посетил многие страны и города, но считаю Львов самым красивым, самым атмосферным и лучшим местом на планете», – говорит Топольский о родном городе.

Интерес к бизнесу появился у Алекса еще в детстве, а уже в 16 лет он организовывал инвенты с приглашенными звездами. Когда ему было 18 Топольский уже руководил сетью розничных магазинов косметики.

Алекс переехал в США в 21 и начал строить бизнес за границей. В 2017 году открыл первую AirBnb студию в Голливуде. И уже через год создал сеть из 12 апартаментов в Лос-Анджелесе.

Еще интересный факт о Топольском – он обожает животных.

13 лет у него жил золотистый ретривер по кличке Шелф, затем мужчина взял из приюта черно-белого питбуля Кингстона.

После 24 февраля Алекс Топольский присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide, чтобы помогать украинским женщинам, вынужденным временно выехать за границу ради безопасности детей.

Кроме того, с первого дня он поддерживает Украину на информационном фронте и монтировал видео, чтобы показать потенциальным донорам страшные последствия войны, которую на мирную землю принесла россия.

С началом полномасштабного вторжения Топольский разговаривает и ведет соцсети исключительно на украинском языке.

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