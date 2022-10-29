Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская певица, которая является певицей из "Женского квартала". Недавно звезда родила второго ребенка и на некоторое время отошла от дел. А в новой публикации Вера рассказала, что возвращается к работе.
"Наконец-то я в строю. Завтра с Женским Кварталом будет и душевно и весело!
До встречи в эфире, чтобы был свет", - написала Кекелия.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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Напомним, звезда "Женского квартала" Кекелия огорошила новостями из Тбилиси
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