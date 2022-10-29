Певица Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", показала себя и объявила о выходе из декрета.

Как пишет Politeka.net, Вера Кекелия - известная украинская певица, которая является певицей из "Женского квартала". Недавно звезда родила второго ребенка и на некоторое время отошла от дел. А в новой публикации Вера рассказала, что возвращается к работе.

"Наконец-то я в строю. Завтра с Женским Кварталом будет и душевно и весело!

До встречи в эфире, чтобы был свет", - написала Кекелия.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау!!! очень хорошая!!!", "выглядишь просто огонь!!!!! Секси мама", "Ты так хороша", "Настоящая маленькая очаровательная девушка красавица так держать слава Иисусу Христу", "Боже, какая красивая", "Очень красиво выглядите!!!", "Бозе, которая Красавица!!!", "Какая красавица. Наконец-то в строю", "Хм...интересно...молодая красивая мама... а где именно будет шоу..?", "Не скажешь, что мама двоих детей!".

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