Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила фото и видео, на которых показала, как проходил ее концерт в Таллине.

На фото и видео можно увидеть, что Светлана здорово завела публику на долгожданном концерте в эстонской столице. За время выступления звезда сменила несколько образов, но больше всего времени на сцене с певицей были украинские флаги. Судя по видео, звезда исполнила несколько украиноязычных песен, при том, что в ее репертуаре давно таких не появлялось.

В подписи к публикации Лобода написала: "Это бы невероятный концерт! И такой долгожданный! Таллин! Спасибо от всей души! После таких эмоций хочется жить и сворачивать горы! Люблю вас, ваша Lo".

Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Я так рада, что Вам удалось провести этот вечер так чудесно! Ваша улыбка счастья самая прекрасная", "Невероятный концерт", "Это было что-то с чем-то", "Спасибо большое за концерт", "Очень красиво, это было невероятно!", "Спасибо большое за прекрасный концерт!", "Как красиво", "Лучшая", "Гордимся своими людьми!", "Женщина огонь", "Классная, красивая, милая, стильная", "Красотка".

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