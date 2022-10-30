Победительница "Холостяка" Даша Квиткова рассказала о неудачной операции и последствиях, которые пришлось пережить.

Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова стала известна только после шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным, после чего начала активно развивать свой блог и заниматься рекламой для поддержания популярности. У девушки множество фанатов, которая выкладывает фото и делится информацией о личной жизни.

В этот раз Квиткова призналась, что крайне недовольная результатом своей пластики.

Квиткова не так давно сделала ринопластику, в интервью она рассказала, что заплатила за операцию большую сумму, но желаемого результата так и не получила.

«Мне не меняли форму носа, просто соединили разошедшиеся хрящи. После операции я полгода смотрела на себя в зеркало и думала, для чего сделала это. «Убираемая ямка» вернулась. Сейчас у меня разные ноздри» – пожаловалась Квиткова.

В начале войны она обратилась в администрацию клиники, но ей сказали, что врач уехал из страны и сказали ждать. Спустя еще полгода Даше заявили, что ее врач в Италии и если хочет – она может ехать к нему на осмотр.

Однако сама должна оплатить дорогу, гостиницу, чтобы исправили то, за что она уже заплатила огромную сумму.

«Я заплатила и хочу нормального отношения. Заплатила и не получила того, чего хотела» - добавила Квитвова.

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