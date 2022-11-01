Актриса «Женского квартала» Ирина Гатун рассказала, есть ли у нее мужчина в реальной, а не сценической жизни, и кто помог ей уехать из Киева после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Как известно, сценическим мужем Гатун является актер Владимир Шумейко. Эту пару любят и знают миллионы зрителей.

Но, как оказалось, в реальной жизни Гатун все еще одинока.

«Бог его еще бережет», – шутит актриса о мужчине, которого когда-нибудь встретит.

Кстати, поначалу Ирину приглашали в «Женский квартал» только для отдельных номеров, официальной резиденткой она стала только со временем. Актриса рассказала, что с ее стороны было два условия – она параллельно остается в театре «Черный квадрат» и в «Женский квартал» она не приходит на чье-то место.

Тем, кто всегда поддержит Ирину, есть актер Юрий Ткач.

«Всегда подойдет и скажет, что было не так, что удалось лучше. И его я слушаю», - рассказала Ирина в интервью ЖВЛ .

Сам он и его жена Викторая стали для звезды Женского квартала теми друзьями, которые не бросают в беде. После 24 февраля Ирина с Юрием Ткачем, его женой Викторией и их дочерью Лизой выехали к друзьям в частный дом.

Затем женщины и девочка уехали в Болгарию, где вместе с другими украинками брались за любую работу.

Сейчас Ирина Гатун, а также другие звезды «Женского квартала» и «Вечернего квартала» в Украине дают благотворительные концерты для переселенцев, военных, медиков.

Напомним, Нацотбор Евровидения состоится без участия Андрея Данилко – что произошло.

Также сообщалось, что Юрий Ткач рассказал о трагедии и "Лиге смеха".

Кроме того, Politeka.net писала, знали ли Ткач, Кошевой и другие звезды Квартала о вторжении россии заранее.