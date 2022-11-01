Как сообщает Politeka.net, украинская певица Тина Кароль начала активнее общаться с фанатами и теперь нередко делится своими замечаниями в Телеграм-канале. Также Тина умеет посмеяться над собой, поэтому на Хэллоуин решила показать довольно забавный коллаж.

"Что же, Хэллоуин так Хэллоуин. На злобу дня" - прокомментировала с иронией Тина. Также она позабавила самими образами, сравнивая себя с популярным персонажем. Для схожести на одном из кадров Тине даже дорисовали пятачок.

«Канон; Самоирония наше всё; вот это я понимаю 👍🏼; Хорошо 😫; кто создает эти мемчики? а можно вторую фотку в оригинале 🌚; Как всегда с юмором😂; меня выносите; Тинчик ты самая лучшая; Пеппа анорексика; Ахах Тина 🤣🔥; Я не был бы настолько уверен» - пишут в сети.

Также артистка решила похвастаться новеньким образом, она надела платье с трендовым принтом тай-дай.

Наряд с декольте объемными рукавами, высоким вырезом и перьями выглядел довольно ярко, а черные босоножки на шпильке дополнили ее образ. Причем также заметна обновленная прическа с посветлевшими локонами звезды.

Напомним, Ксения Собчак оскорбила украинских героев - Тина Кароль не стала молчать.

Также сообщалось, что Тина Кароль расплакалась во время общения с украинскими защитниками.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей.