Ким Кардашьян в мистическом образе превзошла все ожидания на праздничной вечеринке, удивив огромным гримом

Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая продолжает поддерживать свою популярность благодаря новым образам. В Инстаграм Ким снова отличилась, на новых кадрах она предстала в образе Мистик из Людей Х.

В этот раз Кардашьян подошла к празднованию Хеллоуина весьма основательно. Для костюмированной вечеринки она примерила образ Мистик. Это персонаж обладает способностью принять облик любого человека, но сама она обладает пугающей внешностью с синей чешуйчатой кожей и красными волосами.

Образ Кардашьян сразу же обсудили в сети:

«Мэджик, Мистик, Селена; сражена наповал, удивительно; Удивительно эпично 😍; как ты ходила в туалет в этой штуке??; моя любимая мистика; Выходи за меня замуж; Так жарко в обращении☀; Мутанты😩; Я могучий апокалипсис, злодеи Людей Икс; Такие классные костюмы. Выглядит великолепно».

Пышные формы знаменитости стали чем-то вроде ее визитной карточки, ведь она не скрывала явную пластику бедер и ягодиц.

Теперь же Ким делает на них акцент каждый день и подчеркивает, благодаря дизайнерской одежде. В этот раз она показала три разных стиля с силуэтными боди светлых оттенков.

Наряды Ким всегда становятся центром обсуждений, ведь с недавних пор модель сама

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