Об этом любимец публики Данилко рассказал в интервью «Скажи Гордеевой».

"Я себя очень запустил. Все эти гастроли, скачки, когда ты в юном возрасте, еще проходят, а потом…" – пояснил Данилко.

По его словам, из-за такого режима у него произошел гормональный сбой. Приходить в себя и становиться «человеком» он начал только сейчас. Кроме того, артист очень похудел. Что, отметим, действительно очень заметно.

Также Данилко рассказал, что депрессии у него бывают, но только из-за того, что происходит в личной жизни.

«У меня могли быть депрессии, связанные исключительно с личными отношениями. Момент депрессии личного плана, связанной с личными отношениями - это я не могу контролировать вообще», - признался Данилко.

Напомним, Андрей Данилко также рассказал, как поведение отца испортило ему его личную жизнь.

Также сообщалось, что Данилко, который до сих пор одинок, поставил крест на семье и рассказал, почему.

Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Данилко показал, кака красавица скріваетс за очками "мамы" Верки Сердючки.

Как оказалось, многие украинцы даже не догадывались, как в реальной жизни выглядит верная спутница Верки и самый близкий друг артиста.