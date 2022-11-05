В этом Вакарчук признался в интервью Forbes Ukraine, пишет Politeka.net.

"Я и "Евровидение" – это как кот и собака. Я терпеть не могу "Евровидение" и считаю, что это никакого отношения к музыке не имеет. Это абсолютно политический конкурс", - заявил Вакарчук.

Впрочем, музыкант признает, что 20022-й год стал особенным в истории песенного конкурса.

«Считаю, что Kalush Orchestra справились гениально. Они сделали очень правильное выступление. Но самое сильное в этом выступлении было не выступление, а то, что они потом сказали про "Азовсталь". Вот за это я им буду благодарен всегда", – подчеркнул Вакарчук.

Напомним, в этом году Нацотбор на Евровидение состоится в Украине гараздо раньше, чем обычно и пройдет в укрытии.

Состав жюри еще неизвестен – украинцам предложили выбрать среди кандидатов.

Так, членами жюри Нацотбора в этом году могут стать Тина Кароль, Валерий Харчишин, Дзидзьо и другие артисты.

Судя по всему, Нацотбор пройдет без участия Андрея Данилко. На его присутствие, к слову, надеялись многие украинцы, которые ждут Нацотбор.