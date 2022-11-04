Анна Тринчер попала в конфуз во время съемок, рассказав об этом в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда именно благодаря актерству стала известной, ведь сыграла роль в сериале школа старшеклассницы Наты, которая прославила ее. Теперь же Анна не очень любит, когда ее так кто-то называет, ведь хочет отойти от этого образа. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз звезда рассказала о конфузе, который произошел у нее на съемках.

"Я даже не буду вам показывать это фото. Кажется, это как-то слилось через нашу съемочную группу", - написала Тринчер.

"Еще в августе у нас были съемки клипа, который вы еще не видели", - продолжила Анна.

"Там вообще ничего такого. Кроме одной пикантной сцены, где я переоделась!", - написала в следующем сторис Тринчер.

"Где я случайно засветила свои прелести", - продолжила Анна.

"До последнего верила, что это не правда", - написала коммент Тринчер.

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