Как пишет Politeka.net, Анна Тринчер - известная украинская певица, блогерка и актриса. Звезда именно благодаря актерству стала известной, ведь сыграла роль в сериале школа старшеклассницы Наты, которая прославила ее. Теперь же Анна не очень любит, когда ее так кто-то называет, ведь хочет отойти от этого образа. Не забывает Анна и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз звезда рассказала о конфузе, который произошел у нее на съемках.
"Я даже не буду вам показывать это фото. Кажется, это как-то слилось через нашу съемочную группу", - написала Тринчер.
"Еще в августе у нас были съемки клипа, который вы еще не видели", - продолжила Анна.
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"Там вообще ничего такого. Кроме одной пикантной сцены, где я переоделась!", - написала в следующем сторис Тринчер.
"Где я случайно засветила свои прелести", - продолжила Анна.
"До последнего верила, что это не правда", - написала коммент Тринчер.
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