Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая всячески старается обратить на себя внимание. От экстравагантных нарядов до новой прически - Ким выбирает все как можно более яркое.

Причем для рекламы косметики Кардашьян делает иначе, она удивляет видом без макияжа. В этот раз Ким решила показать лицо вблизи, чтобы доказать - она знает, как правильно ухаживать за собой и теперь выглядит значительно моложе.

Многие в сети подмечают, что одной косметикой этого не добиться и Ким не говорит об уколах красоты, тем не менее, большинство восхищается видом Кардашьян.

«Мне нравится видеть ваши отзывы! Что вам больше всего нравится? – пишет Ким.

«Крем для глаз. Ха. Как в гиалуроновой кислоте; Как ее ресницы такие удивительные; Ким в президенты😍; Этот взгляд… 👁 👁 ; Бьюсь об заклад, Кимми светится в темноте, 🍯 Я должен получить полный комплект! ❤️; Я влюблен; Полная комплектация фантастическая! ❤️; Красивая кожа!».

После для рождения несколько дней назад, Ким решила также похвастаться похудевшей фигурой в довольно смелых образах, а также с классическим костюмами и светлыми платьями.

«Слегка блестящий, привлекательный вид. Потрясающий во всех отношениях. Установите будильники, чтобы не пропустить силуэты, которые обязательно должны быть в этом сезоне 4 ноября» - сказано в подписи.

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