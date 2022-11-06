Как пишет Politeka.net, Ким Кардашьян - успешная американская модель и блогер, которая ведет страницу в Инстаграм и впечатляет яркими кадрами. В последнее время она также занята разработкой новой коллекции одежды и теперь все чаще делает на ней акцент.
В этот раз Ким предпочла совместить уличный и домашний стиль, причем привлекла внимание отсутствием привычных прикантных деталей. Костюмы максимально скрывали фигуру Ким, что удивило фанатов.
«Музыка для моих ушей!!! Я живу в своих трусиках ❤️; оглушительный вид; Любовь ❤; Королева 🔥😍; Такая милашка 🔥; Огонь 😍; прекрасная работа; она старается для нас; удивлена выбором; я хочу такой же костюм» - пишут в сети.
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Причем для рекламы косметики Кардашьян делает иначе, она удивляет видом без макияжа. В этот раз Ким решила показать лицо вблизи, чтобы доказать - она знает, как правильно ухаживать за собой и теперь выглядит значительно моложе.
Многие в сети подмечают, что одной косметикой этого не добиться и Ким не говорит об уколах красоты, тем не менее, большинство восхищается видом Кардашьян.
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