Как пишет Politeka.net, Джамала - известная украинская певица и победительница шоу "Евровидение". Звезда, как и другие знаменитости, активно поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после 24 февраля Джамала отправилась в Европу одно из первых и начала давать концерты и интервью, рассказывая об украинской трагедии. Не забывает Джамала и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Джамала показала, как выглядит без макияжа и с макияжем. Звезда опубликовала ролик в блоге.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Всегда восхитительная", "Вам не нужен макияж!", "Всегда красивая", "Вам без мейка гораздо лучше. Красотка", "Напишите пожалуйста, где купили такие красивые серьги", "Вы очень хороша от природы", "Конечно, на сцене нужен, а дома с детьми зачем?, "Вы прекрасно выглядите в обоих!!!".

Напомним, Джамала после презентации нового хита обратилась к поклонникам

А еще Politeka сообщала, что Джамала в ярком образе растрогала украинцев чувственным пением

Также Politeka писала, что Джамала перед возвращением в Киев попросила украинцев о помощи



