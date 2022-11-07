На своей странице в Instagram Падалко опубликовала важный пост, в котором рассказала, чем живет Украина.

По словам ведущей, эвакуация Киева пока не планируется, но власти просчитывают разные сценарии, в том числе и самые плохие – таков общий итог коммуникационных нестыковок, возникших после того, как издание The New York Times написало как свершившийся факт, что столица готовится эвакуировать 3 миллиона людей. Объясняя ситуацию, Кличко вместе с тем посоветовал киевлянам искать потенциальные варианты, как выехать к друзьям в пригород, где есть автономное отопление, чтобы пережить сложные дни.

Падалко также рассказала, что россияне говорят о важности содержания Херсона, а делают совсем наоборот, если послушать разговор бойца «лднр» с женой. Кроме того, российские военные жалуются на свое руководство из-за беспрецедентных потерь под Угледаром при попытке взять Павловку.

Маричка отметила, что в рф появилось новое предложение на мобилизационном «рынке»: «Бросать на передовую 18-летних, чтобы не платить пенсии женам и детям». Также стало известно, что настоятель российского храма, призвавший женщин рожать побольше детей, чтобы "не жалко" было отправлять на войну, сам на ней и погиб.

Андрей Данилко продал за 250 тысяч фунтов стерлингов на аукционе коллекционный Rolls Royce 1974 года выпуска, когда-то принадлежавший легендарному артисту Фредди Меркьюри. Деньги певец пожертвовал реабилитационному центру вблизи Львова.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.