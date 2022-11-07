Как сообщает Politeka.net, телеведущий Анатолий Анатолич, с благотворительной целью отправился в Нью-Йорк, где в четвертый раз пробежал марафон New York City Half Marathon. Своими достижениями он поделился на странице в Instagtram, не в силах сдержаться знаменитый украинец расплакался.

Телеведущий сообщил, что удалось собрать за этот марафон примерно 300 000 гривен - эта сумма обеспечит зимней обувью целую роту. Как признался Анатолий Анатолич для него этот забег стал самым худшим за все его забеги, но несмотря на все трудности - он знает, как тяжело нашим защитникам на передовой. Потому и не сдержался и заплакал, вспомнив об этом.

"И простите за слезы. Иногда сложно их сдерживать, когда думаешь о Героях нашей страны. Это был самый сложный забег в моей жизни. Но мы это сделали. Спасибо за каждый донат", - дополнил Анатолий Анатолич.

Пользователи сети в комментариях под постом поспешили успокоить ведущего и отметили, что за его искренность не стоит просить прощения: "Не за что извиняться, искренность - так горжусь тобой", "Анатолич ты крут, с такой поддержкой наши парни выстоят", "Это то, что отличает нас, украинцев! Настоящие эмоции и чувства, настоящая улыбка и слезы, простые вещи. Искренность".

Напомним, что Анатолич заподозрил предательницу Тодоренко в отношениях с абьюзером.

Как сообщала Politeka, ведущий Анатолич вспомнил о разговоре с Лободой на третий день вторжения.

Также Politeka писала, что Анатолич сделал заключение о россиянах после видео из Новофедоровки.