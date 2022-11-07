Як пише Politeka.net, Джамала – відома українська співачка та переможниця шоу "Євробачення". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після 24 лютого Джамала вирушила до Європи одне з перших і почала давати концерти та інтерв'ю, розповідаючи про українську трагедію. Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Джамала показала, як виглядає без макіяжу та з макіяжем. Зірка опублікувала ролик у блозі.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків та написали коментарі:

"Завжди чудова", "Вам не потрібен макіяж!", "Завжди красива", "Вам без мейка набагато краще. Красуня", "Напишіть будь ласка, де купили такі красиві сережки", "Ви дуже гарна від природи", "Звичайно, на сцені потрібен, а вдома з дітьми навіщо?, "Ви чудово виглядаєте в обох!".

Нагадаємо, Джамала після презентації нового хіта звернулася до шанувальників .

А ще Politeka повідомляла, що Джамала в яскравому образі зворушила українців чуттєвим співом.

Також Politeka писала, що Джамала перед поверненням до Києва попросила українців про допомогу



