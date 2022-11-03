Алекс Топольський також розповів, що часто знайомився з дівчатами на вулиці, адже це допомагало йому розкритися та стати впевненішим у собі.

Як повідомляє Politeka.net, головний герой романтичного реаліті "Холостяк-12" Алекс Топольський вирішив поговорити з шанувальниками. Він почав розповідати, що йому подобається і чому він раніше часто знайомився з дівчатами на вулиці. Своїми одкровеннями головний герой романтичного реаліті поділився на сторінці в Instagram-stories.

За його словами, йому подобається осінь, адже в цю пору можна організувати найромантичніші та найідеальніші побачення.

"Зізнаюся вам, я люблю осінь. Це насамперед - чарівна атмосфера. Особливо побачення восени. Під дощем. Гуляти з дівчиною під парасолькою насолоджуючись один одним і пити гарячу каву. Ось які у мене спогади про осінь та ідеальне побачення", - поділився Алекс Топольський.

Також він зізнався, що між активним та пасивним відпочинком, вибрав би перший варіант, адже сам є активною людиною.

"Все ж я виберу активний відпочинок, адже я сама по собі – активна людина. Я люблю нові емоції, нові відчуття, екстрім, драйв. Це дає мені якесь натхнення та гостроту життя. Але пасивний відпочинок теж необхідний. Тому часто я балансую ", - додав Алекс Топольський.

Він також розповів, що часто знайомився з дівчатами на вулиці, адже це допомагало йому розкритися та стати впевненішим у собі.

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