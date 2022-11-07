Тарас Тополя и Alyosha (Алена Тополя) поженились в 2013 году - пара воспитывает двоих сыновей, Романа (2013) и Марка (2015), а также дочь Марию, которая родилась 15 августа 2020 года.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя показал щемящий рисунок от своих детей. В частности, 9-летний Роман, 6-летний Марк и 2-летняя Мария нарисовали папе вдохновляющий плакат, который музыкант продемонстрировал на странице в Instagram.

"Настроение - папиное воспитание. Месяц - и мамина любовь. Растут правильные казаки", - подписал фото певец Тарас Тополя.

Дети парамедика нарисовали для него большой флаг Украины и оставили вдохновляющие послания. Детям помогала жена артиста, певица Алеша.

"Ромка и мама, и Марко, и Мари для папы. Слава Украине! Папа, я верю в тебя. Ты сможешь. Покажи им, где раки зимуют. Все будет Украина. Все переживем. Героям слава. Смерть врагам", – говорится в подписях к иллюстации.

Пост артиста собрал более двух тысяч лайков. В комментариях украинцев очень растрогали слова детей, поэтому они похвалили за воспитание Тараса Тополю и Алешу.

"Молодцы красавицы, умные родители, умные дети", "Красиво и душевно разбивает", "Правильные родители - правильные дети!", "Солнышки милые", - писали в комментариях.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.