Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя показал щемящий рисунок от своих детей. В частности, 9-летний Роман, 6-летний Марк и 2-летняя Мария нарисовали папе вдохновляющий плакат, который музыкант продемонстрировал на странице в Instagram.
"Настроение - папиное воспитание. Месяц - и мамина любовь. Растут правильные казаки", - подписал фото певец Тарас Тополя.
Дети парамедика нарисовали для него большой флаг Украины и оставили вдохновляющие послания. Детям помогала жена артиста, певица Алеша.
"Ромка и мама, и Марко, и Мари для папы. Слава Украине! Папа, я верю в тебя. Ты сможешь. Покажи им, где раки зимуют. Все будет Украина. Все переживем. Героям слава. Смерть врагам", – говорится в подписях к иллюстации.
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Пост артиста собрал более двух тысяч лайков. В комментариях украинцев очень растрогали слова детей, поэтому они похвалили за воспитание Тараса Тополю и Алешу.
"Молодцы красавицы, умные родители, умные дети", "Красиво и душевно разбивает", "Правильные родители - правильные дети!", "Солнышки милые", - писали в комментариях.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.