Екатерина Репьяхова также добавила, что муж скоро должен к ним приехать - Виктор Павлик на выходных давал благотворительные концерты, а теперь спешит к жене и сыну.

Как сообщает Politeka.net, жена Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова, рассказала, что их годовалый сын заболел. Екатерина возвращалась с мамой и сыном в Украину после отдыха. Они простояли на границе более двух часов, и вдруг Мише стало плохо и им пришлось остановиться в Одессе. На своей странице в Instagram-Stories Репяхова рассказала, как сейчас себя чувствует мальчик.

Как рассказала Екатерина, у мальчика поднялась температура и его начало тошнить. Кроме этого, Мишу мучает диарея.

"Вчера мы вызвали скорую помощь. Приехали хорошие врачи и мы остались ими довольны, но ничего нового они нам не сказали. Приписали лекарства, сказали пить много воды, чтобы не было обезвоживания, и энтеросгель от отравления. Мише ночью снова стало плохо и пришлось ставить ему свечи... Это самая сложная болезнь, которую переживал Мишуся. У меня сил моральных и физических - уже на нуле", - поделилась Екатерина Репьяхова.

Кроме того, мальчик впервые за двое суток смог встать с постели и побороть температуру без жаропонижающих препаратов.

Екатерина Репьяхова также добавила, что муж скоро должен к ним приехать - Виктор Павлик на выходных давал благотворительные концерты, а теперь спешит к жене и сыну.

Напомним, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на хейт из-за ринопластики.

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