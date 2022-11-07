Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский певец, который женат на молодой блогерке Кате Репяхова. У пары есть годовалый сын Михаил. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится самым интересным.

А накануне звезда обратилась к подписчикам за помощью, попросив дать контакты детской скорой помощи. Сегодня Катя решила рассказала, что произошло.

"Вчера Миши впервые стал на ноги за двое суток. Больше двух суток он не ест ничего. Сегодня утром впервые за двое суток он без нурофена, сам поборол температуру", - написала Репяхова.

"Сегодня утром снова было плохо. Сильно блевал. А диарея и не останавливалась", - продолжила Репяхова.

"Мишуля впервые поел за трое суток. Сейчас спит. А я быстренько за работу", - похвасталась Катя в еще одном сторис.

Напомним, жена Павлика поделилась, как чувствует себя годовалый сын

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