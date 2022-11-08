Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая 24 сентября официально стала женой своего возлюбленного блогера Александра Волошина, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила горячие кадры из Буковеля, на которых сверкнула аппетитными прелестями.

Как видно, на новых снимках Анна запечатлена в уличном бассейне на террасе, а за ее спиной открывается потрясающий вид на горы. Перед камерой она появилась в узком черном купальнике, который подчеркнул фигуру и аппетитное декольте, которое она прошлой зимой подправила у пластического хирурга. Ее волосы распущены и красиво уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Тринчер написала: " Горы для нас действительно место силы. Именно здесь поступают удивительные идеи, вдохновения, и ты будто возвращаешь себя в ресурс! А где ваше место силы?". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды: "Лучшая", "Какая же ты шикарная", "Красивая", "Как красиво", "Вау, ты очаровательна", "Прекрасно!", "Ну шикарная!", "Очень красивая", "Какая красивая украинка", "Очень красивые фото, здесь идеально все", "Ух, какая", "Невероятная", "Что не фото, то огонь", "В горах как раз действительно место силы".

Напомним, Звезда "Женского квартала" Песик получила нетипичный "сувенир" от бойцов ВСУ с передовой: "Такое огромное...".

Как сообщала Politeka, "Самая сложная болезнь, которую переживал": жена Павлика поделилась, как чувствует себя годовалый сын.

Также Politeka писала, что Джамала в золотом венке выступила в Украине, показав чарующую атмосферу: "В маленькой комнатушке...".