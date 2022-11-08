Во-первых, на своей странице в Instagram ведущая раскрыла, что сейчас происходит на фронте.

"Враг дальше пытается продвинуться на Донбассе, наши воины отбивают атаки. 92-я бригада ВСУ пленила 21 россиянина на Сватовском направлении. Оккупанты сдались организованно и сознательно. ВСУ освободили 50 процентов территории, которую россияне захватили от 24 февраля 2022", — пишет Маричка Падалко.

Сообщается, что оккупанты еще не приняли решение о выходе из Херсона, однако уже подготовили тезисы для российских СМИ о «нежелательном, но вероятном варианте». Сам город почти пуст по свидетельству пропагандистов, а местные коллаборанты жалуются, что не принимают рубли.

"Исполнительный директор ДТЭК объяснил, почему не получается экономить электроэнергию. А в Центре исследований энергетики рассказали, что для возвращения людям привычного комфорта энергетикам нужно 3-5 недель. Укрзализныця не остановится: в компании разработали план "Б" и готовы перейти к использованию дизельных локомотивов в случае нехватки электроэнергии", - рассказала ведущая о ситуации на энергетическом фронте.

Также накануне украинцы впервые выбрали через приложение Дія состав жюри, которое определит представителя Украины на Евровидении в Ливерпуле в следующем году.

Также Падалко добавила, что 89 процентов украинцев считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной в составе ЕС.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.