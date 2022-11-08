Как сообщает Politeka.net, за период полномасштабного вторжения рф в Украину Папа Римский несколько раз делал неоднозначные заявления. Послееднее вообще не укладывается в голове - он заявил о гуманизме россиян и высказал неверие в жестокость оккупантов в Украине. На высказывания Франциска отреагировал лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя на своей странице в Instagram.

В своем блоге Тарас Тополя показал "сувенир", который получил понтифик после своих слов. В коробочке лежит обломок, а в надписи к нему говорится: "обломок российской мины, разрушившей фасад здания украинской греко-католической церкви в г. Ирпень, что под Киевом (март 2022)".

"Папе Римскому "сувенирчик" привезли. Может дойдет, наконец. И он перестанет закрывать глаза на то, как сотни лет миролюбивую нацию оккупантов дьявол путает. Не обижайтесь. В конце концов, он же не виноват, что в банке Ватикана много много денег миролюбивых оккупантов. Так просто произошло," - прокомментировал ситуацию Тарас Тополя.

В комментариях большинство пользователей сети отметили, что к таким пропплаченным россией святош никогда ничего не дойдет: "Бога давно там не было.. Как жаль...", "Этот папа должно быть самым позорный из всех своих предшественников сами", "В том то и дело что деньги оккупантов сделали глаза Папе и многим другим слепым", "Этого не случится... Зато сувенир топ".

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.