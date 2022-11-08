Когда артист Тарас Тополя победил по результатам голосования, почувствовал радость, ведь ему доверяют такую ​​важную миссию.

Украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" и волонтер Тарас Тополя прокомментировал свою победу в голосовании за членов жюри на Нацотбор. В эфире телемарафона артист признался, что для него это стало неожиданностью.

Когда артист победил по результатам голосования, почувствовал радость, ведь ему доверяют такую ​​важную миссию. Также Тарас Тополя признался, что это большая ответственность для него.

"Для меня это стало неожиданностью. Команда "Суспільного" держала связь с моей командой, и меня поставили перед фактом, что я в этом перечне персон, за которых голосуют. Неожиданность, это, пожалуй, не то слово, которым можно охарактеризовать мои ощущения. Больше, пожалуй, слово "ответственность", - отметил музыкант.

Лидер группы "Антитіла" пояснил, что после шести месяцев на передовой он не боится скандалов или каких-то казусов. Его главное опасение - выбрать не того кандидата для участия в Евровидении-2023.

"Это ответственная миссия. В связи этим я должен потратить большую часть своего времени, чтобы досконально изучить всех претендентов: их творческий материал, их биографию, их заявления, их жизненную позицию и т.д", - добавил Тарас Тополя.

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.



