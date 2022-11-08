Украинский музыкант, лидер группы "Антитіла" и волонтер Тарас Тополя прокомментировал свою победу в голосовании за членов жюри на Нацотбор. В эфире телемарафона артист признался, что для него это стало неожиданностью.
Когда артист победил по результатам голосования, почувствовал радость, ведь ему доверяют такую важную миссию. Также Тарас Тополя признался, что это большая ответственность для него.
"Для меня это стало неожиданностью. Команда "Суспільного" держала связь с моей командой, и меня поставили перед фактом, что я в этом перечне персон, за которых голосуют. Неожиданность, это, пожалуй, не то слово, которым можно охарактеризовать мои ощущения. Больше, пожалуй, слово "ответственность", - отметил музыкант.
Лидер группы "Антитіла" пояснил, что после шести месяцев на передовой он не боится скандалов или каких-то казусов. Его главное опасение - выбрать не того кандидата для участия в Евровидении-2023.
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"Это ответственная миссия. В связи этим я должен потратить большую часть своего времени, чтобы досконально изучить всех претендентов: их творческий материал, их биографию, их заявления, их жизненную позицию и т.д", - добавил Тарас Тополя.
Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.
Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.
Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.