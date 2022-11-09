Как пишет Politeka.net, Катя Репяхова - известная украинская блогерка, которая замужем за певцом Виктором Павликом. У пары есть сын Михаил, которому недавно исполнился годик. А на днях Катя сообщила, что Миша очень сильно заболел и два дня не ел, что понадобилась скорая помощь. Уже на новых сторис Репяхова показала мужа, который приехал к сыну.
"Муж приехал. А сыночек спит", - написала Катя на первом сторис.
А на следующем сторис Репяхова уже показала малыша, который игрался на кровате.
"Миша проснулся, но еще не знает, что папа приехал", - написала Катя.
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"Интересно, какой была встреча?)", - спросила блогерка у своих фанатов.
"Миша не пошел к папе. Я не снимала, но он смотрел такими глазами на него. Типа: где ты был так долго? С такой обидой...", - призналась Репяхова в еще одном сторис.
"Но миша еще болеет, даже голову не держит. Он и к бабушке не идет. Только мама", - написала Катя на еще одном сторис.
Напомним, беда случилась с годовалым сыном Виктора Павлика
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