Как пишет Politeka.net, Евгений Клопотенко - известный украинский шеф-повар, который стал победителем "Мастер Шеф". Звезда не забывает и об Инстаграм, где делится с фанами многим интересным. А в этот раз Клопотенко решил рассказать, какой у него детский страх был.

"Вспомнил, что я еще в детстве готовил с родителями квашеную капусту. Потому что у меня были маленькие ручки, и я мог запихнуть капусту в банку. Крутое воспоминание на самом деле. Признайтесь, кого родители использовали так же?

А рецепт квашеной капусты есть у меня на ютубе. Ибо все равно будете о ней теперь думать. Я не просто так даю вам карауста перед сном. Думайте теперь, как она вкусно хрустит. А если есть вместе с пюре, в котором изрядный кусок сливочного масла, то вообще крышу от счастья сносит", - написал Клопотенко.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Было такое... Но чаще использовали маленькие ручки, чтобы помыть банку", "Хаха. Поэтому, не имея ребенка или маленьких ручонок, квасить капусту лучше всего в кастрюле", "у меня рука влезает в банку, но квасим мы капусту в бочке", "А почему нужно именно в банке делать??)".

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