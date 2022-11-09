Как сообщает Politeka.net, известный украинский музыкант, а после 24 февраля и военнослужащий ВСУ Тарас Тополя пофантазировал о смерти президента россии владимира путина. Свой пост на эту тему он опубликовал в Instagram на официальной страницы группы "Антитіла", лидером которой является.

По мнению фронтмена группы "Антитіла", было бы здорово, если бы кровавый диктатор неожиданно подавился виноградом или сосательной конфетой, и никто из окружения не смог ему помочь.

"Как было бы хорошо, чтобы Путин подавился. Вот так тупо вдруг виноградинкой или леденцом от горла. Чтобы вдохнул случайно и глубоко так, аж до бронхов. И чтобы синел, синел, а вокруг него бегали и бегали, прием бы Геймлиха делали, по спине били бы, переворачивали вверх ногами. А оно бы ничего не помогало. И вот так бы тупо взял перестал дышать и сдох. И миллионы бы сразу задышали спокойно", – написал Тарас Тополя.

Подписчики Тарас Тополи написали, что такая участь слишком простая для человека, который жестоко истреблял чужие народы: "Я не хочу, чтобы он умер.. это слишком легко для него...", "Это было бы круто. Но что-то в этом как-то просто", "Он не должен умирать. он должен быть в Гааге. А потом пусть сдохнет, в тюрьме, долго и мучительно".

Напомним, что Тополя из "Антитела" растрогал кадром с женой, которая снова улетает.

Как сообщала Politeka, солист "Антител" Тополя показал, как встретил день рождения на фронте.

Также Politeka писала, что Тарас Тополя прошелся по звездным коллегам, которые пиарятся на ТРО.