Популярная актриса и модель, 58-летняя Моника Беллуччи в дорогом наряде с украшениями изумила на глянцевых кадрах.

Не так давно 58-летняя знаменитость удивила образом на съемке для модного журнала, а также рассказала о своих планах на будущее. Моника Беллуччи старается появляться на светских мероприятиях со старшей дочерью, которая задумалась не только о модельной, но и актерской карьере, как и ее мама.

Моника же блистает на показах и модных вечерах в классических костюмах, причем практически всегда в одних серо-черных тонах. Артистка не дает акцент на фигуре и не прячет морщины за фотошопом.

Причем и без диет на новых кадрах звезда выглядит очень роскошно, а дорогие украшения удачно гармонируют с маленьким черным платьем:

«58 никогда не выглядели так хорошо!; само очарование; я реально завидую этому таланту. Линда 😍❤️; Прекрасная богиня 🌹; это ее прекрасный выбор.; Красиво ❤; у нее талант быть моложе» - пишут в сети.

Ранее Моника приняла участие для съемок в одном из журналов и ее образ в темных тонах вышел довольно привлекательным. Более того, прическа Моники, обычный макияж и маникюр сделали ее еще соблазнительнее.

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