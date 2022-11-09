Пользователи сети оценили не только внешний вид Ольги Сумской, но и поделились своими поздравлениями, а также мыслями.

Как сообщает Politeka.net, каждый год, 9 ноября, наша страна отмечает День украинской письменности и языка. В 2022 году из-за вторжения рф этот праздник приобрел особое значение, ведь за существование украинского языка и культуры отдают свои жизни наши защитники и защитницы.

Известная украинская актриса Ольга Сумская в этот день написала пост, в котором оставила слова поздравления и восхитилась теми, кто отказался от российского языка в пользу своего родного - украинского.

"С Днем украинского языка и письменности! С Днем работников культуры и мастеров народного искусства! Как многие люди овладевают сейчас мовою! Кто раньше даже не пытался... Язык рождается именно в семье и в нашем сердце!", - подчеркнула украинская актриса.

К публикации Ольга Сумская добавила портретное фото, на котором позировала в патритическом наряде. Выбор звезды пал на классическое худи сине-желтого патриотического цвета. На ее лице красивый макияж с акцентом на глаза, губы подведены помадой нюдового цвета.

Пользователи сети оценили не только внешний вид Ольги Сумской, но и поделились своими поздравлениями: "Это чистая правда! С праздником, солнышко! Ты делаешь много хорошего для людей", "Красиво очень", "Какая же ты красивая! От вас так и веет добром, немного теплом и светом", "Поздравляю всех нас!".

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.