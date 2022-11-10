Как сообщает Politeka.net, российский музыкант Валерий Меладзе, еще 24 февраля осудивший войну в Украине, выступил на одной сцене с пропутинским артистом Филиппом Киркоровым, который неоднократно демонстрировал уважение путину и соглашался с его кровавой политикой.

Этот цинизм не обошла вниманием Тина Кароль, которая пристыдила Меладзе на своей странице в Instagram.

На примере Валерия Меладзе - Тина Кароль пояснила, почему не стоит верить тем российским звездам, которые раскаиваются за карьеру на россии. Ибо 24 февраля они умоляют "остановить военные действия и сесть за стол переговоров", а на девятый месяц войны выходят на одну сцену с пропутинскими артистами.

"П – последовательность, принципиальность, порода, порядочность, поребрик. Поэтому я не верю ни одному, кто "кается". Баблорубка", – написала Тина Кароль.

Стоит отметить, что Валерий Меладзе 24 февраля записал видеообращение на личной странице в Instagram, в котором сказал, что "сегодня произошло то, что не должно было происходить никогда". Он призвал прекратить войну и сесть за стол переговоров.

Поэтому на россии начали отменять его запланированные концерты, а вместо него анонсировать выступления артистов, поддержавших войну.

Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.

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