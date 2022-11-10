Валерия Ходос убеждена, что у них был шанс уехать из РФ, даже сейчас они могут это сделать. Впрочем, Антонина Паперная и Галина Безрук выбрали жить в стране-агрессоре.

Известная украинская актриса Валерия Ходос рассказала о своих коллегах Галине Безрук и Антонине Паперной - дочери Ольги Сумской, которые остались жить на россии после начала полномасштабной войны. Об этом она рассказала в интервью "Rostyslove Production".

Валерия Ходос убеждена, что у них был шанс уехать из РФ, даже сейчас они могут это сделать. Впрочем, Антонина Паперная и Галина Безрук выбрали жить в стране-агрессоре.

"Я не хочу их оправдывать, потому что у них был шанс уехать. И он даже сейчас есть – они могут уехать в другую страну и не поддерживать войну против своей страны", — рассказала Валерия Ходос.

Также Валерия считает, что Паперная и Безрук не хотят потерять своих мужей, поэтому и остались рядом с ними на россии. Она добавила, что у них нет собственной позиции в семье.

"Предполагаю, что это женщины, у которых нет влияния, своей позиции в семье. Возможно, они боятся потерять мужа, сказав: "Нет! Я не хочу жить в этой стране, которая напала". Возможно, они боятся, не чувствуют силу правоты, потому что быть женщиной с ребенком… Пожалуй, это те женщины, которые поступают так, как говорят мужья", — добавила актриса.

Напомним, что Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.



