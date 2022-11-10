Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко (Потап) - известный украинский продюсер и исполнитель. Звезда еще до 24 февраля уехал из Украины и очень долго не решался вернуться обратно. Но все же Алексей решился вернуться в страну, после чего рассказал, что все это время состоял в теробороне. А на новых фото Потапенко показал, как встретился с украинскими защитниками.

"Теплые встречи с воинами Украины", - написал Алексей.

Фанаты поставили более 9 тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучше фоточки с Москвы выставь ) ну с самолета как летал чартерами в Москву в 2022 ???", "Штаны поправь, освободитель", "Ну да 8 мес был где-то, а теперь смотри он уже с военными фоткается", "Потап, в Испании было норм. Да, и, действительно, зачем показывать лица военных. Был умным мужчиной... Разочаровал украинский народ. Особенно своим заочным поступлением в тро... ".

Напомним, Потап похвастался, чем сейчас занимается с Настей Каменских и что делает за границей

А еще Politeka писала, что экс-жена Потапа Горовая рассказала, как остановила продажу украинской музыки в россию

Также Politeka сообщала, что экс-жена Потапа Горовая появилась в необычном образе и заговорила о важном



