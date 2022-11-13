Как пишет Politeka.net, Виктор Павлик - известный украинский музыкант, который несколько лет назад женился на молодой блогерке Кате Репяховой несмотря на разницу в возрасте. А в прошлом году у пары появился первенец - сын Михаил. Катя, как и звёздный муж, ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Репяхова решила ответить фанатке.

"Песня красивая, и съемка тоже получилась хорошая, семейная, но с вашей стороны, Катя, чувствуется какой-то холод в сторону мужа, видно, что вам иногда стыдно обнять и поцеловать и вы делаете это вроде через силу", - написала фанатка.

"Тайна раскрыта. Иногда мне стыдно обнять и поцеловать мужа. Через силу живу с ВП. Наверное, ради его миллионов", - написала Репяхова в своем блоге.

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