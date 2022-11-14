Кадрами выступления, на которых Потап двигается по сцене со словами «Гоп, ца-ца!», поделился сам артист на своей инстаграм-странице, пишет Politeka.net.

Отметим, что Потап лишь недавно вернулся в Украину после долгого отсуствия. За несколько дней до полномасштабного вторжения Потап и его супруга Настя Каменских выехали в Испанию.

«"Долгое время был за границей, давал концерты от Польши и до Латинской Америки. Мы с Настей как семья волонтеров сделали очень много. Еще несколько недель назад сумма, которую мы собрали, была 75 миллионов гривен, сейчас же эта цифра приближается к отметке 100 миллионов. Пора вернуться домой и поддерживать Украину в культурном плане», - говорил Потап.

Находясь за рубежом, Потап участвовал в благотворительных проектах, собирал средства для ЗСУ и даже умудрился записаться в территориальную оборону.

Вернувшись в Украину, Потап рассказал, что его записал отец. Также напомним, что тренер «Голосу країни» после коронавируса перенес паралич лица. Врачи диагностировали у украинского артиста синдром Рамсея-Ханта.

«Это очень тяжелая штука. За это время я тяжело переболел ковидом и отитом. Но когда я смотрю на воюющих ребят, то думаю: ну какой паралич, о чем вообще можно говорить?», - говорил Потап.

Впрочем, далеко не все с воторгом встречали Потапа на родной земле. Так, многие украинцы осудили артиста за длительное отсуствие, а певица Настя Приходько высказала сомнение, что его возвращение вызвано тоской по родине. Так, артистка считает, что Потап вернулся в Украину только потому, что на экраны вернулись проекты с его участием: "И он приехал только потому, что у него начались съемки шоу на одном из каналов".

Напомним, Потап назвал имя известного российского ведущего, который плакал ему в трубку.

Также сообщалось, что Потап рассказал о своей редкой болезни.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап раскрыл содержание разговора Каменских и Ани Лорак.