В частности, Евгений Клопотенко заметил, что все учат женщин беречь брак, как будто это их обязанность.

Как сообщает Politeka.net, победитель "Мастер Шеф", украинский шеф-повар Евгений Клопотенко обратился к мужчинам и постарался развеять стереотипы о браке, когда всю ответственность перекладывают на женщин, а не на мужчин. Соответствующий пост появился на его странице в Instagram.

В частности, он заметил, что все учат женщин беречь брак, как будто это их обязанность. Но почему-то забывают, что мужчинам тоже важно что-то делать, а не перекладывать все на женщин.

"Я хочу научить мужчин беречь свои браки, потому что ваши женщины достойны каждого усилия. И вот мой совет: научитесь готовить. Хотя бы простой завтрак. Хотя бы себе, если вашей женщины нет рядом. А потом готовьте ей. Ибо тяжело сейчас каждому, и мы друг для друга – безумная поддержка", - отметил Евгений Клопотенко.

В комментариях многие поддержали выводы Евгения Клопотенко и поблагодарили его за такую позицию: "Золотые слова, господин Евгений!", "Какой смысл выходить замуж за мужчину, который не умеет готовить?", "Какие правдивые слова!", "Это отличный бонус к отношениям".

Другие заявили, что это тонкое послание для президента Владимира Зеленского, который шутил, что ему никто не готовит завтрака.

Напомним, Клопотенко из "Мастер Шеф" принялся учить украинцев здоровому питанию.

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