Ведущая Лилия Ребрик приехала вместе со съемочной группой в Черновцы. Там они снимали очередной выпуск "Дочекаюсь", где еще одну семью сделали счастливее.

Как сообщает Politeka.net, телеведущая и актриса Лилия Ребрик регулярно восхищает зрителей своим стилем и эффектными образами, которые выбирает для эфиров. Эту неделю она начала с яркого и стильного лука, который привлек внимание к ее фигуре. Снимками из эфира теледива поделилась в Instagram.

Так, ведущая приехала вместе со съемочной группой в Черновцы. Там они снимали очередной выпуск "Дочекаюсь", где еще одну семью сделали счастливее. Около 9 часов утра в городе объявили минуту молчания за погибшими украинскими защитниками - Лилия Ребрик не ударжалась и заплакала в тот момент.

"Жизнь замирает и все останавливается... люди, транспорт. Минута молчания за тех кто отдал жизнь за Украину", - отметила ведущая.

Лилия Ребрик была запечатлена на улице в джинсах и белом свитере, а сверху она набросила яркое зеленок пальто-чебурашку. Дополняют эффектный лук белые осенние ботинки на массивной платформе и легкий макияж.

В комментариях фолловеры не забывают восхищаться стильным осенним образом Лилии Ребрик: "Лиля, Вы не только очаровательная и эффектная женщина, но и прекрасная жена и мать! Вдохновляйте украинок и в дальнейшем!", "Какая красота!! Лилия, вам так идет этот цвет", "Очень красивый и женственный образ".

Напомним, что Ребрик поделилась, какие утренние ритуалы помогают ей держаться в смутные времена.

Как сообщала Politeka, Ребрик с грустью вспомнила о былых временах, показав события двухлетней давности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик показала свой роскошний загородный дом во время непогоды.