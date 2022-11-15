Певица Надя Дорофеева показала, как выглядела в 17 лет, заставив ревновать своего нового бойфренда Миши Кацурина.

Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая после 10 лет отношений с Дантесом решила с ним разойтись. А недавно стало известно, что артистка ушла к другу семьи - ресторатору Мише Кацурину. В то же время Дантес решил не отставать, начав отношения с бывшей женой экс-лучшего друга Миши - Дашей. Не забывает Дорофеева и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

А в этот раз Дорофеева показала, как выглядела в 17 лет.

"Шок-контент. Во-первых, мне тут 17. Во-вторых, уже видно, что я икона стиля. В-третьих, Деннис родман палит на мои ягодицы. В-четвертых, на фото Деннис Родман", - сказала Надя.

"Как вам?", - добавила звезда, предлагая прокомментировать.

"Блин, какого черта Деннис Родман палит на зад моей малой?", - написал новый бойфренд Дорофеевой Миша Кацурин.

"Ревнует", - написала в ответ Надя, поставив смайлик смеха.

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