Лида Ли решила тогда больше не общаться со своим экс-продюсером и украинским певцом Дмитрием Монатиком.

Певица Лида Ли (настоящее имя - Лидия Скорубская) около полугода назад разорвала контракт с ее продюсером Дмитрием Монатиком. Как она признавалась тогда, это было его решение, ведь певец был уверен, что Лида справиться сама без его помощи. В интервью для "ЖВЛ" артистка призналась, какие у них сейчас отношения и общаются ли они вообще.

По словам певицы, решение продюсера о прекращении их совместной работы стало для нее ударом. Лида Ли решила тогда больше не общаться со своим экс-продюсером и украинским певцом Дмитрием Монатиком.

"У меня был миллион вопросов. Это не та ситуация, к которой я была готова. Я знала, что моя жизнь на 10 лет вперед расписана. Я мечтала об этом и очень хотела работать именно в этой команде. Для меня это был удар. Что делать? Ты не знаешь, что делать", – заявила певица Лида Ли.

Артистка также пояснила, что в последний раз она общалась с экс-продюсером в первый месяц войны, а теперь они не поддерживают отношения.

Стоит напомнить, что в 2021 году спустя год после начала совместной работы, Дмитрий Монатик досрочно прекратил сотрудничество с Лида Ли. Причин такого резкого решения он не назвал. Контракт с артисткой был подписан на 10 лет.

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