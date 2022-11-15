Как сообщает Politeka.net, украинские военные зашли в Херсон и превратили 11 ноября 2022 в исторический день. Родители певицы Светланы Тарабаровой почти 9 месяцев были в оккупации в Херсоне. Без связи, возможности общаться с дочерью. На своей странице в Instagram-stories артистка показала трогательные кадры с родителями после освобождения Херсона.



После полномасштабного вторжения россии в Украину, родители популярной певицы Светланы Тарабаровой оказались в оккупации. Они 9 месяцев не могли выйти на связь с дочерью, которую не видели еще с Нового года. Теперь же они невероятно счастливы, что город освободили от российских оккупантов, превративших жизнь в Херсоне в ад.

"Родители. Херсон. Наш герой Женя все это время со своими собратьями освобождал Херсонщину и до слез порадовал меня видео с родителями. Не видела их с Нового года. Все это время они были там. Связи нет и сейчас, но с ними все хорошо. Женя, спасибо тебе за твое доброе сердце!", – написала Светлана Тарабарова на кадрах.

На кадрах мама артистки передает ей привет, но что она говорит дальше не слышно. Певица решила оставить сообщение от мамы личным и вместо слов мамы поставила трогательную песню о доме со своего репертуара.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.