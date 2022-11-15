Как сообщает Politeka.net, украинская певица и тренер "Голосу країни-12" Оля Полякова выступила в третьем эфире грузинских "Танцев со звездами". Эфир посвятили теме кин. Певица перевоплотилась в одну из самых влиятельных женщин в истории Османской Империи, родом из Украины, – Роксолану. Видео из выступлением пары появилось на фанатской странице артистки в Instagram. Певица также похвасталась видео.
Оля Полякова вместе со своим партнером Максимом Ежовым превратилась в героев знаменитой украинской киноленты. Исполнительница танцевала в образе Роксоланы, а ее партнер был турецким султаном.
Танцевальный номер украинцы показали под песню Джамалы "1944", с которой она выиграла "Евровидение-2016". За чувственный танец певица Оля Полякова с партнером-танцовщиком Максом Ежовым получили одну из самых высоких оценок - 20 баллов.
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Пользователи сети, посмотрев выступление, не смогли сдержаться и написали множество комплиментов: "Идея хорошая, костюмы, образы... Оля)))) партнёр) Все атмосферно", "Приятно было смотреть", "Очень красивая", "Танцы отличные, а образ супер".
Напомним, что выступление Оли Поляковой пытались сорвать любители рф, скандальные подробности и видео.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова вызвала бурную реакцию новой песней на украинском языке.
Также Politeka писала, что Оля Полякова запела на украинском, впервые сменив образ "Королевы ночи".