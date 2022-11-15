Как пишет Politeka.net, Jerry Heil - известная украинская певица, которая прославилась благодаря песни "Охрана - отмена". Артистка теперь сотрудничает со многими украинскими звездами, включая Alyona Alyona. А недавно стало известно о совместной песне Jerry Heil, Alyona Alyona и польским исполнителем. Не забывает артистка и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Alyona Alyona поделилась видео, где вместе с Jerry Heil и Trill Pem из Польши.
"Как вам кусок нового трека, который выйдет совсем скоро?
Очень интересно услышать ваши мысли! Пишите в комментариях", - написала звезда под видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Класс. Больше коллабораций с поляками", "Ого даже на польском хорошо звучит", "о кукушке будет еще трек?", "Супер! Наши таланты! Гордость", "У Вас всегда классные коллабы, жду с нетерпением".
Напомним, Jerry Heil перепела хит Сэма Смита Unholy, восхитив весь мир
А еще Politeka сообщала, что Jerry Heil вспомнила о новости, которая огоришила ее в эвакуации
Также Politeka писала, что Jerry Heil приобрела для отца подарок на деньги, которые собирала на обучение в США